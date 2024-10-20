Асу Алмабаев выиграл топовый бой и поднялся на 7-е место в рейтинге UFC
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Казахстанский боец Асу Алмабаев (20-2) победил бразильца Матеуса Николау (19-4-1) на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 245 в Лас-Вегасе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Бой был рассчитан на три раунда и завершился победой Асу единогласным решением судей.
"Перед боем Алмабаев занимал 14-е место в рейтинге бойцов наилегчайшего веса, в то время как Николау располагался на 7-й строчке. Благодаря победе Асу сместил бразильца с его позиции и теперь сам стал седьмым номером рейтинга", — сообщает спортивный портал.
Напомним, Асу Алмабаев провел в UFC четыре боя и добился четырех побед (одна — досрочно, три — судейским решением). После победы над Николау Алмабаев обратился к президенту UFC Дане Уайту и попросил его дать ему бой за титул.
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