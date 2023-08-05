Асу Алмабаев провёл дуэль взглядов перед дебютом в UFC

Фото: скриншот с видео

Сегодня, 11:47

Сегодня, 11:47

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев завтра ранним утром проведет свой дебютный поединок в лиге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником станет опытный ямайский файтер Оди Осборн. Их бой откроет турнир UFC on ESPN 50 в американском Нэшвилле.

Накануне поединка оба спортсмена успешно уложились в лимит весовой категории, а также провели традиционную дуэль взглядов.

Бой Алмабаев — Осборн начнется в 04:00 по астанинскому времени.