Асу Алмабаев провёл дуэль взглядов перед дебютом в UFC
Сегодня, 11:47
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Сегодня, 11:47Сегодня, 11:47
101Фото: скриншот с видео
Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев завтра ранним утром проведет свой дебютный поединок в лиге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Его соперником станет опытный ямайский файтер Оди Осборн. Их бой откроет турнир UFC on ESPN 50 в американском Нэшвилле.
Накануне поединка оба спортсмена успешно уложились в лимит весовой категории, а также провели традиционную дуэль взглядов.
Ode Osbourne vs Asu Almabaev #UFCNashville pic.twitter.com/O3Tp3s5KhS— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 4, 2023
Бой Алмабаев — Осборн начнется в 04:00 по астанинскому времени.
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