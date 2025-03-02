Казахстанский боец Асу Алмабаев выступил в главном событии турнира UFC Fight Night 253 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Алмабаев сразился с ангольским файтером Манелом Капе. Бой прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на пять раундов. Он завершился победой Капе техническим нокаутом в третьем раунде. Стоит отметить, что именно боец из Анголы считался фаворитом в данном противостоянии.

Таким образом, Манел Капе одержал 21-ю победу в профессиональной карьере, а Асу Алмабаев потерпел третье поражение. Добавим, что это первое поражение казахстанца в UFC, и теперь его рекорд в промоушне — 4-1. Что касается Капе, то он улучшил свою статистику в лиге до 6-3.

Отметим, что Алмабаев стал первым в истории казахстанцем, который выступил в главном бою турнира UFC.