Асу Алмабаев потерпел поражение в историческом поединке UFC
Алмабаев стал первым в истории казахстанцем, который выступил в главном бою турнира UFC.
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Казахстанский боец Асу Алмабаев выступил в главном событии турнира UFC Fight Night 253 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Алмабаев сразился с ангольским файтером Манелом Капе. Бой прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на пять раундов. Он завершился победой Капе техническим нокаутом в третьем раунде. Стоит отметить, что именно боец из Анголы считался фаворитом в данном противостоянии.
Таким образом, Манел Капе одержал 21-ю победу в профессиональной карьере, а Асу Алмабаев потерпел третье поражение. Добавим, что это первое поражение казахстанца в UFC, и теперь его рекорд в промоушне — 4-1. Что касается Капе, то он улучшил свою статистику в лиге до 6-3.
Отметим, что Алмабаев стал первым в истории казахстанцем, который выступил в главном бою турнира UFC.
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