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Асу Алмабаев показал подготовку к топовому бою UFC

Соперник казахстанца пока неизвестен.

Сегодня, 08:49
АВТОР
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m.sports.ru Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
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Фото: m.sports.ru

Казахстанский боец Асу Алмабаев продолжает готовиться к своему пятому бою в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Видео тренировки Алмабаева и еще одного казахстанского файтера, Аскара Жаксылыкова, опубликовал Instagram Dar Team. "Бойцы нашей команды усиленно готовятся к следующему бою", — подписано видео.

 
 
 
 
 
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Публикация от DAR PRO TEAM (@darteam.kazakhstan)

Асу Алмабаев вернется в октагон 1 марта и выступит на турнире UFC Fight Night 253 в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Соперник казахстанца пока неизвестен, однако ранее сообщалось, что им станет боец из топ-10 рейтинга UFC в наилегчайшем весе. Сам Алмабаев в этом дивизионе занимает восьмое место. 

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