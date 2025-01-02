Асу Алмабаев показал подготовку к топовому бою UFC
Соперник казахстанца пока неизвестен.
Сегодня, 08:49
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Сегодня, 08:49Сегодня, 08:49
189Фото: m.sports.ru
Казахстанский боец Асу Алмабаев продолжает готовиться к своему пятому бою в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Видео тренировки Алмабаева и еще одного казахстанского файтера, Аскара Жаксылыкова, опубликовал Instagram Dar Team. "Бойцы нашей команды усиленно готовятся к следующему бою", — подписано видео.
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Асу Алмабаев вернется в октагон 1 марта и выступит на турнире UFC Fight Night 253 в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Соперник казахстанца пока неизвестен, однако ранее сообщалось, что им станет боец из топ-10 рейтинга UFC в наилегчайшем весе. Сам Алмабаев в этом дивизионе занимает восьмое место.
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