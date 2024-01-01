Астрономы дали прогноз магнитных бурь на январь 2024 года

Первый месяц нового 2024 года обещает быть спокойным. Однако вспышки на Солнце всё же возможны, причем ждать их можно уже в самом начале января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Doctorpiter.ru.

Согласно онлайн-графику Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, первые возмущения на Солнце начнутся уже в начале 2024 года.

По прогнозам астрономов 1 января магнитосфера будет возбужденной. Вероятность того, что все перерастет в магнитную бурю, составляет всего лишь 15%.

Теперь — о прогнозе на месяц. Большая часть января обещает быть благоприятной. Так, со 2 по 22 января магнитосфера будет находиться в зеленой зоне, ее астрономы оценивают как спокойную. Вспышек на Солнце не предвидится.

Однако конец месяца обещает быть более насыщенным: 23, 24 и 26 января магнитосфера будет возбужденной. Согласно прогнозам, ее уровень дотягивает до уровня G1, что оценивается как слабая буря.

Но это только прогнозы. Ситуация на Солнце и, как следствие, на Земле иногда может поменяться практически мгновенно. Так было этой осенью, когда сильные бури обрушивались на Землю внезапно и окрашивали небо в разных регионах страны в цвета апокалипсиса.

Ранее в Лаборатории ИКИ и ИСЗФ предупреждали, что зимой Солнце будет в фазе роста: число вспышек на звезде и, соответственно, количество магнитных бурь на Земле вырастет.