Открытый в декабре прошлого года астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на iz.ru. Об этом сообщил астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Станислав Короткий.

"Его наблюдают 33 дня, выяснилось, что есть вероятность его столкновения с нашей планетой 22 декабря 2032 года. В данный момент вероятность столкновения с Землей оценивается разными структурами от 0,5 до 6%", — рассказал он "РИА Новости".

Астроном подчеркнул, что неопределенность связана с небольшим периодом наблюдений за астероидом и большим временным промежутком, на который делается прогноз.

По его словам, если астероид упадет на Землю, то наиболее вероятно, что он приземлится в районе Центральной Африки или Атлантического океана.