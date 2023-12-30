Астрологи назвали год-двойник 2024-го и посоветовали казахстанцам научиться охотиться

Казахстанские астрологи рассказали BaigeNews.kz каким будет грядущий год для мира и Казахстана, в частности, а также о том, что общего у 2024-го года с 2015-м.

Эксперт астрологии Ерлан Мукашев предупредил, что год Дракона будет сложным для всего мира: столкновения, междоусобицы, международные конфликты и даже военные действия будут характерны для этого года.

"Год Дракона будет соответствовать названию и ему будут присущи воинственность, энергия изменений и динамики. Будет чувствоваться эмоциональная напряженность во всём мире", — предупредил астролог.

По его словам, в 2024-м году во многих странах будут происходить изменения, которые прямо отразятся на туризме.

"Обстановка в мире будет накаляться. Соответственно нужно быть осторожнее, выбирать спокойные страны для путешествий. В 2024 году Китай и Тайвань, а также страны Европы будут нежелательными направлениями для поездок. Так, в следующем году Китай будет пытаться вернуть себе Тайвань, настроения между ними будут крайне напряжёнными. Кроме того, этот конфликт отразится на экономической ситуации в США", — заявил эксперт.

Благополучными для путешествий Ерлан Мукашев назвал Таиланд, Эмираты и Турцию.

Что же ждёт Казахстан?

Что касается Казахстана, то, к примеру, экономическая ситуация будет в целом стабильная, считает астролог. Однако, с февраля возможет период турбулентности.

"Ожидается возврат активов и увеличение производства в стране. Ценность казахстанских ресурсов в 2024 году будет выше", — сказал Ерлан.

Такой же прогноз даёт его коллега астролог Айнур Дуйсен.

Эксперт заявила, что в следующем году Казахстан переживёт несколько завершающих этапов.

"Возможно будет завершение крупных коррупционных историй, сворачивание старой политики, избавление от старых, изживших себя стереотипов и устоев. То есть год будет завершающим, трансформационным, с отпусканием ненужных вещей. Возможно, Казахстан прекратит сотрудничество с какими-то странами или важными организациями. Еще можно сказать, что этот год будет благоприятным для закрытия старых долгов. А еще в этом году внутри страны произойдёт важное событие, значимое, заветная мечта народа", — сказала Айнур.

Изменения в лучшую сторону в системе образования также показали звёзды.

"Также можно говорить о построении новой политики. То есть Казахстан возможно заявит о себе по-новому. Вообще надо сказать, что в год Дракона властям следовало бы уйти от строгости, официального тона и добавить больше простого человеческого общения", — сказала в заключение она.

У 2024-го есть год-двойник

Следующий год будет совсем непохожим на уходящий 2023-й, утверждает астролог.

"Он будет другим по многим параметрам. Во-первых, год начинается под цифрой 8. В астрологии восьмёрка – это планета Сатурн, который отвечает за карму. Соответственно много кармических ситуаций, решений и событий будет происходить в 24-м году. Вообще надо сказать, что только 2024 год можно сравнить с 2015 годом, с теми событиями, которые происходили 9 лет назад. Иными словами, для кого-то 2024 год может быть похожим на 2015 год и поэтому стоит вспомнить и проанализировать события того года. Я бы рекомендовала вспомнить каким год был для вас, и если он был не очень хорошим, то подготовиться и заранее продумать варианты решения на основе уже имеющегося опыта, знаний. На том опыте уже можно выработать стратегию поведения. Если же 2015 год был положительным, то рекомендую вспомнить какие были достижения и подготовиться к действиям, продумать новые цели, потому что скорее всего в этом году вы их точно достигнете", — сказала Айнур Дуйсен.

Девиз 2024 года – "Действие!". Как пояснила эксперт, Сатурн – планета, не любящая бездейственность и безответственность. Поэтому те, кто в следующем году будет больше активничать, не бояться брать на себя ответственность, проявлять свои лучшие качества, будут добиваться реальных успехов. Также, по её словам, 2024 год станет годом популярности.

"Для большинства людей в следующем году откроется много возможностей стать видимым, значимым, заметным и возможно даже популярным. Начало года – лучший момент заявить о себе. Я бы рекомендовала использовать это время для того, чтобы привести себя в порядок, обратить внимание на свой образ, стиль. Также в этот год можно активно заняться развитием личного бренда, этот совет подходит тем, кто хочет начать больше зарабатывать", — добавила Айнур Дуйсен.

Кроме того, по информации эксперта, в следующем году случится много кармических встреч – будет много заключено новых союзов, браков, повысится рождаемость.

"Кстати, тема детей будет актуальной. Её будут поднимать в разных сферах как с положительной, так и с отрицательной стороны. Тема детей активно будет проигрываться в следующем году, её будет немало", — добавила она.

2024 год – год принятия судьбоносных решений

"В мировой политике будут разные ситуации – как взлёты, так и падения. Возможен и финансовый кризис. А вот что касается межгосударственного сотрудничества, то есть вероятность того, что главы нескольких государств подпишут важные документы или примут серьезные решения, которые по итогу значительно скажутся на жизни человечества в целом", — отметила она.

Не менее серьезные изменения в 2024 году будут происходить и с климатом. Настолько серьезные, говорят астрологи, что придётся искать новые места для жизни или осваивать новые ремёсла, чтобы жить в новых климатических условиях.