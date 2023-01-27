Астероид размером с автобус пролетел рядом с Землёй

Космический камень размером с автобус, известный под названием 2023 BU, пролетел по космическим меркам "на бреющем полёте" над южной оконечностью Южной Америки сразу после полуночи по Гринвичу. Учёные заранее предупреждали, что бояться катастрофы нет причин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Ближайшая к Земле точка траектории астероида была всего в 3600 километрах — это гораздо меньше, чем орбиты многих искусственных спутников. Астероид обнаружили только в прошлые выходные. Его заметил астроном-любитель Геннадий Борисов, живущий в Крыму. После этого учёные рассчитали размер и орбиту BU 2023.Вероятность его столкновения с каким-нибудь спутником тоже была ничтожно мала.