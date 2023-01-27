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Лента новостей

getty images Сегодня, 08:30
145
Сегодня, 08:30
145
Фото: getty images

Астероид размером с автобус пролетел рядом с Землёй

Космический камень размером с автобус, известный под названием 2023 BU, пролетел по космическим меркам "на бреющем полёте" над южной оконечностью Южной Америки сразу после полуночи по Гринвичу. Учёные заранее предупреждали, что бояться катастрофы нет причин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Ближайшая к Земле точка траектории астероида была всего в 3600 километрах — это гораздо меньше, чем орбиты многих искусственных спутников. Астероид обнаружили только в прошлые выходные. Его заметил астроном-любитель Геннадий Борисов, живущий в Крыму. После этого учёные рассчитали размер и орбиту BU 2023.Вероятность его столкновения с каким-нибудь спутником тоже была ничтожно мала.

Ближе всего к Земле спутник был примерно в половине первого ночи по Гринвичу в пятницу. Даже если бы 2023 BU шёл по курсу прямого столкновения с Землёй, говорят учёные, большого урона он бы не нанёс.

При предполагаемом размере от 3,5 до 8,5 метров в поперечнике астероид, вероятно, развалился бы и сгорел высоко в атмосфере. Всё, что увидят жители Земли — это огромный огненный шар.

Для сравнения — знаменитый Челябинский метеорит, вошедший в атмосферу Земли над Чебаркулем в 2013 году, имел диаметр около 20 метров. Ударная волна от его взрыва в атмосфере выбила окна в зданиях.

Встреча с Землёй изменит орбиту BU 2023 вокруг солнца.

"До встречи с Землёй орбита астероида вокруг Солнца была примерно круговой, приблизительно совпадающей с орбитой Земли, и на полный оборот вокруг Солнца уходило 359 дней", — сообщают в НАСА.

"После пролета над Землёй орбита астероида станет более вытянутой, она сдвинется куда-то примерно на полпути между орбитами Земли и Марса, и полный его оборот вокруг Солнца будет занимать уже 425 дней", — добавили в космическом агентстве.

Случай BU 2023 лишний раз напомнил, что рядом с Землёй всё ещё находится много астероидов значительного размера, о которых учёным не известно.

В настоящее время учёные активно ищут крупные астероиды, которые действительно могут нанести ущерб, если столкнутся с Землей.

Космические монстры, вроде 12-километрового метеорита, уничтожившего динозавров, скорее всего, уже все обнаружены и не вызывают беспокойства.

Но вот с небольшими, меньше 150 метров диаметром, исследователям сложнее — обнаружить их существующей техникой и методами довольно сложно.

Считается, что только около 40 процентов таких астероидов зафиксированы и проанализированы с точки зрения возможной угрозы. Между тем, если такой метеорит прилетит на Землю, и притом попадёт на сушу, да ещё угодит в населённую местность, то это может стать очень серьёзной катастрофой.

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#метеорит #космос #земля
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:30
145
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