С наступлением тёплой погоды в столице Казахстана активизировались дорожные работы - десятки улиц частично или полностью перекрыты на время ремонта, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщает официальный сайт акимата Астаны, призывая горожан быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.

На ряде участков движение перекрыто полностью. В частности, до конца августа недоступной останется улица Кайсенова от Бухар Жырау до проспекта Тауелсиздик. Серьёзные ограничения введены и на улице Куйши Дина - от школы "Мирас" до проспекта Жумабаева, а также на улице Жансеита Молдагалиева, где ремонт продлится до 30 августа. Для всех закрытых улиц предусмотрены объезды по альтернативным и внутриквартальным проездам.

Частичные ограничения движения введены сразу на нескольких крупных магистралях города. Среди них - проспекты Абылай хана, М. Жумабаева, улицы Кенесары, Куршым, Чингиза Айтматова, а также шоссе Алаш и мост Аркар. На этих участках движение осуществляется по одной полосе в обоих направлениях.

Особое внимание уделяется транспортной развязке на пересечении улиц Ш. Бейсековой и проспекта Н. Тлендиева, где с 1 мая по 1 августа движение организовано по временной дороге с изменением направления шестиполосного потока.