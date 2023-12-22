Астану завалило снегом: тысячи рабочих и спецтехники очищают улицы
Сегодня, 09:42
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Сегодня, 09:42Сегодня, 09:42
111Фото: сайт Астаны
За минувшую ночь с улиц Астаны вывезли более 50 тысяч кубометров снега, на что потребовалось 3585 рейса грузовиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Как сообщили в акимате, очистку от снега в Астане продолжают свыше 2,3 тысяч дорожных рабочих и порядка 1600 единиц спецтехники.
Всего же с начала зимнего сезона из столицы вывезли более 335 тыс. кубометров снега, это по объему равно 24 363 большегрузов.
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