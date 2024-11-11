Астану завалило снегом: на уборку улиц вышло более 1,3 тыс. единиц спецтехники

Коммунальщики в Астане в связи с обильными осадками работают в круглосуточном посменном режиме. Они очищают улицы города от снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"Более 1 300 единиц спецтехники и свыше 2 400 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в дневную смену. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д." - говорится в сообщении.

С начала снегопада за неделю в Астане вывезено свыше 57 тыс. кубометров снега, что составляет 4595 грузовых рейсов.