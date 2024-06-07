Астану затопило после дождя: более 100 единиц техники откачивают воду

О работе ливневых канализаций столицы рассказали в акимате Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На сегодняшний день система ливневой канализации столицы состоит из 18-ти очистных сооружений и 1-го пруда-накопителя, 610,8 км магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, которые обеспечивают отвод поверхностных стоков с территории площадью более 16,7 тыс. га.

“В связи с обильными осадками, в том числе залповыми дождями, по ряду улиц имеется скопление воды. На текущий момент более 100 единиц спецтехники задействованы по городу для откачки воды. Все коммунальные службы находятся на местах. Организацией "Elorda eco system" на постоянной основе ведутся соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб и др. Также ведутся работы по строительству систем ливневой канализации и очистных сооружений”, - говорится в сообщении.

В акимате также отметили, что настоящее время готовится к разработке технико-экономическое обоснование "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане до 2035 года".