"Астану" поставили в один ряд с самыми богатыми клубами мира
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Сайт Euronews.ro прокомментировал разгромное поражение румынского "Корвинула" от "Астаны" (1:6) в матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций УЕФА в Алматы, а также обратил внимание на несопоставимость бюджетов двух команд, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
"Худеноарцы не выстояли против команды с бюджетом, который можно назвать неограниченным, если учесть, что он контролируется правительством Казахстана. Несколько лет назад об этой команде даже писали в британской прессе, где рассказывали об источниках ее финансирования, а суммы, которые там фигурировали, ставили маленькую команду в один ряд с самыми богатыми клубами мира. Для сравнения, зарплатный бюджет „Корвинула“, по информации агента Богдана Апосту, составлял всего 40 тысяч евро в месяц", — написал ресурс.
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