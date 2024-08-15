"Астану" поставили в один ряд с самыми богатыми клубами мира

Сайт Euronews.ro прокомментировал разгромное поражение румынского "Корвинула" от "Астаны" (1:6) в матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций УЕФА в Алматы, а также обратил внимание на несопоставимость бюджетов двух команд, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

"Худеноарцы не выстояли против команды с бюджетом, который можно назвать неограниченным, если учесть, что он контролируется правительством Казахстана. Несколько лет назад об этой команде даже писали в британской прессе, где рассказывали об источниках ее финансирования, а суммы, которые там фигурировали, ставили маленькую команду в один ряд с самыми богатыми клубами мира. Для сравнения, зарплатный бюджет „Корвинула“, по информации агента Богдана Апосту, составлял всего 40 тысяч евро в месяц", — написал ресурс.