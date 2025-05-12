Футбольный клуб "Женис" расторг контракт с главным тренером греком Акисом Вавалисом и объявил о его преемнике, передаёт BaigeNews.kz.

"Контракт расторгнут по инициативе главного тренера в связи с семейными обстоятельствами и необходимостью вернуться на родину. У него болеет близкий человек, и ему надо быть рядом. Кредит доверия со стороны клуба Акис Вавалис не исчерпал. Мы очень благодарны первому греческому тренеру в истории нашего чемпионата за отличную работу в прошлом сезоне - он принял команду в июне прошлого года на предпоследнем месте, стабилизировал, обезопасил от вылета, а затем вывел в финал Кубка Лиги и научил бить фаворитов", - отметили в клубе.

Работу с игроками в команде решили доверить молодому казахстанскому специалисту Пиралы Алиеву. Пока он с приставкой "исполняющий обязанности".

Алиеву 41 год. Он воспитанник алматинского футбола. В качестве полузащитника выступал за дубль "Кайрата", играл в "Атырау", "Астане-1964", вместе с этой командой он выиграл чемпионат страны и стал финалистом Кубка Казахстана 2006. После перешёл в "Жетысу". Был капитаном команды "Атырау" и стал обладателем Кубка Казахстана 2009.

В сезоне 2011 играл за астанинский "Локомотив", после за "Тобол", "Ордабасы" и "Иртыш", "Кызыл-Жар СК".

Сыграл 10 матчей в отборочных турнирах Чемпионатов Европы за молодёжную сборную Казахстана. В январе 2005 года дебютировал за главную команду страны в товарищеском матче со сборной Японии.