Астанинский процесс: Россия, Турция и Иран осудили продолжающиеся нападения Израиля в Сирии

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Представители Ирана, России и Турции сделали заявление по итогам 19-й Международной встречи по урегулированию конфликта в Сирии в Астанинском формате. Оно опубликовано для прессы на сайте МИД РК, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу, участники встречи рассмотрели развитие ситуации в мире и в регионе и подчеркнули ведущую роль Астанинского процесса в продвижении устойчивого урегулирования сирийского кризиса. Они подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН, и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.

Представители стран выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, в том числе трансграничные атаки и инфильтрацию. Осудили растущее присутствие и активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывесками в различных частях Сирии, включая нападения на объекты гражданской инфраструктуры и лагеря внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые приводят к жертвам среди мирных жителей. Подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии.

Участники встречи подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации (ИЗД). Договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в ИЗД и вокруг неё, включая гуманитарную обстановку. Подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путём полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу.

Также они обсудили ситуацию на северо-востоке САР и согласились, что достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом. Подтвердили решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные атаки и инфильтрацию.

"В этой связи выразили серьёзную обеспокоенность относительно активизации боевых действий и всех форм притеснений со стороны сепаратистских группировок в отношении гражданского населения в Заевфратье, в том числе подавления мирных демонстраций, насильственного призыва на военную службу и дискриминационных практик в области образования", - говорится в документе.

Представители Ирана, России и Турции вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирии. Осудили действия стран, оказывающих поддержку террористическим элементам, включая незаконные инициативы по самоуправлению на северо-востоке Сирии, а также:

Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, в том числе на гражданские объекты. Сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также признали их дестабилизирующими и усиливающими напряжённость в регионе. Подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 242 и 497 Совета Безопасности ООН, согласно которым все решения и шаги Израиля в этой связи считаются недействительными и не имеющими законной силы. Выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН. Подчеркнули важную роль сирийского Конституционного комитета, созданного при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в процессе продвижения политического урегулирования конфликта в САР. Призвали к скорейшему проведению девятой сессии Редакционной комиссии Конституционного комитета при конструктивном подходе сирийских сторон. В этой связи подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе Комитета путем постоянного взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником Генерального Секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения устойчивой и эффективной работы Комитета.

Подчеркнули необходимость того, чтобы Конституционный комитет осуществлял свою деятельность без каких-либо бюрократических и логистических препятствий.

Высказали убежденность, что в своей работе Комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы Комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы, подлежащей всенародному одобрению, и добиться прогресса в своей деятельности, руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов. Вновь выразили серьёзную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии. Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН, включая все избирательные меры и изъятия в отношении конкретных районов Сирии, которые могут привести к распаду страны, способствуя реализации сепаратистских планов. Подчеркнули необходимость устранения препятствий и увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам по всей стране без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий. В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры – объектов водо- и электроснабжения, здравоохранения и образования, школ, больниц, а также проектов гуманитарного разминирования в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Подчеркнули необходимость содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению беженцев и ВПЛ в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В этой связи призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного Комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации. Подтвердили решимость продолжать операции по взаимному освобождению задержанных/похищенных лиц в рамках профильной Рабочей группы Астанинского формата. Подчеркнули, что Рабочая группа является уникальным механизмом, подтвердившим свою востребованность и эффективность в деле установления доверия между сирийскими сторонами, решили продолжить работу по освобождению задержанных/похищенных лиц и расширить операции в соответствии с имеющимся мандатом по передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. В дополнение к сирийской проблематике подтвердили свое намерение укреплять трехстороннюю координацию в различных областях в целях содействия совместному политическому и экономическому сотрудничеству.

20-я Международная встреча по Сирии в Астане пройдёт в первой половине 2023 года.