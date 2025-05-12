На фоне стремительных геополитических изменений, климатических вызовов и экономической турбулентности в столице Казахстана на днях стартует Международный форум "Астана". Событие соберёт мировых экспертов, представителей власти, международных организаций и СМИ для открытого обсуждения актуальных вызовов и выработки совместных решений. Участники отмечают уникальную роль форума как площадки для конструктивного диалога в условиях глобальной неопределенности, передаёт BaigeNews.kz.

Антонелла Бассани, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии, подчеркнула актуальность форума в свете мировых вызовов:

"Астанинский международный форум проходит в решающий момент. Поскольку мы сталкиваемся со сложными проблемами, такими как изменение климата, экономическая нестабильность и растущее неравенство, конструктивный диалог становится как никогда важным. Всемирный банк стремится изучить решения и возможности с другими участниками Форума... Я с нетерпением жду обсуждения этих важнейших вопросов в ходе сессии "Обеспечение будущего: укрепление экономической стабильности в меняющемся мире".

Постоянный участник международных конференций, журналист Шарлотт Кан, отметила, что форум становится важной глобальной платформой для открытых и инклюзивных дискуссий:

"Мир находится на перепутье. Поддержание спокойного и инклюзивного диалога сейчас важнее, чем когда-либо. AIF быстро позиционирует себя как уникальная глобальная платформа, объединяющая разные голоса для решения самых больших вызовов сегодняшнего дня. Это привилегия — помочь провести эти важные беседы".

О геополитическом измерении форума высказался Мишель Дюкло, советник по международным вопросам Института Монтень:

"Астанинский международный форум предоставляет уникальную возможность задуматься о переустройстве международного порядка".

Об изменениях в расстановке глобальных сил на мировой арене напомнил Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности:

"Мы переживаем период глобальных изменений власти. На сцену вышли новые игроки — государственные и негосударственные субъекты, другие отошли от своих традиционных ролей... Остаётся надежда, что новый баланс сил будет основан на общих нормах и не будет отражать закон джунглей".

В свою очередь, колумнист Financial Times Тони Барбер выразил уверенность, что форум сможет сыграть важную роль в укреплении глобального взаимопонимания: