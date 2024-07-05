Астанинская декларация, приезд ООН и 16 лидеров – главные итоги ШОС

В Астане состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ней приняли участие 16 глав государств. По итогам саммита была принята Астанинская декларация, также были подписаны соглашения, которые определили развитие организации в будущем.

Почему саммит в Астане называют беспрецедентным? Что значит для ШОС присоединение Беларуси? И какое решение было принято для усиления безопасности в государствах-членах организации? Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Рекордное количество участников

Саммит ШОС в столице Казахстана стал уникальным по числу участников. К странам-членам организации присоединились также и страны-наблюдатели, среди которых были Турция, Азербайджан, ОАЭ и Монголия. Кроме того, саммит посетили представители международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутериша.

Отметим, что это был первый за два года очный саммит организации. В прошлом году страны-участницы не имели возможности встретиться лично; мероприятие, организованное Индией, прошло онлайн. Поэтому саммит в Астане вызывал высокие ожидания, которые, по-видимому, оправдались.

Присоединение Беларуси

Особенностью саммита в Астане стало также расширение организации. Беларусь официально стала десятым членом ШОС, что значительно увеличило масштаб организации. Если первоначально ШОС создавался преимущественно странами Центральной Азии, то теперь в его составе есть представитель Восточной Европы, на что обратил внимание и Владимир Путин. Несмотря на меньшие размеры и население по сравнению с такими странами, как Индия и Китай, Беларусь играет важную роль, представляя Восточную Европу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил оперативность Беларуси в выполнении всех формальных процедур для вступления в ШОС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на первом же саммите в качестве члена ШОС сделал несколько громких заявлений. Например, предложил отказаться от долларовой зависимости и перейти к двусторонним расчетам в национальных валютах, учитывая участие таких экономических гигантов как Россия и Китай.

Астанинская декларация

Каждый саммит ШОС традиционно завершается принятием деклараций, подписанием новых документов и соглашений. Саммит в Астане не стал исключением.

Как сообщил политолог Ерик Батырханов в интервью BaigeNews.kz, работа над Астанинской декларацией велась с 2020 года. По его словам, это был трудоемкий процесс, требующий значительных усилий, так как в документ нужно было включить конструктивные предложения и решения для улучшения эффективности ШОС. Касым-Жомарт Токаев поручил провести анализ деятельности организации, чтобы выявить как сильные стороны, так и слабые.

Тематика саммита в Астане была посвящена укреплению многостороннего диалога, обеспечению устойчивого мира и развитию. В декларации нашлось место для всех этих тем. Например, страны-участницы ШОС высказались за свободу космического пространства от всех видов оружия, поддержку режима нераспространения ядерного оружия, реформирование ООН для усиления её авторитета и принятие международным сообществом конвенции ООН о борьбе с терроризмом.

Кроме того, участники выразили негативное отношение к легализации и применению наркотиков, договорились объявить 2025 год Годом устойчивого развития, выразили намерение поддержать мероприятия по стабилизации ситуации в Афганистане и другие инициативы.

Мнение экспертов

Политолог Талгат Калиев отмечает важность саммита ШОС в Астане. Причина этому — и количество участников, и принятая декларация. В ней прописана стратегия развития организации ШОС, которая должна помочь организации в дальнейшем.

"Я бы назвал это саммит поворотным в истории Шанхайской организации сотрудничества. В первую очередь, потому что на нем было такое солидное представительство. Участие 16 глав государств и генерального секретаря ООН — это серьезный показатель влиятельности самой организации, а также показатель авторитета как казахстанской дипломатии, так и президента Казахстана. Так как собрать такое количество глав государств, причем влиятельных политиков, как главы КНР, президента России и Турции, это все-таки серьезный показатель. Важным является тот факт, что на саммите предложена и принята стратегия ШОС до 2035 года, а также предложена инициатива по безопасному миру. Это подчеркивает, что ШОС имеет долгосрочную стратегию. ШОС не противопоставляет себя другим участникам политики и международного процесса, открыт к сотрудничеству", — сказал политолог.

Руководитель программы внешней политики и международных исследований научно-аналитического центра MIND Maqsut Narikbayev University Мирас Жиенбаев отмечает, что проведение таких мероприятий связано с необходимостью координировать межгосударственные усилия.

"Одна из базовых функций любого государства — это обеспечение безопасности. Шанхайская организация сотрудничества была концептуально создана для борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Сейчас Казахстан создает очень важное пространство безопасности по всему контур своих границ, включая соответствующие механизмы межгосударственного сотрудничества, что позволит обеспечивать нашу безопасность максимально эффективно", — говорит эксперт.

Он также, как и Талгат Калиев, считает, что ШОС готова к сотрудничеству.

"У нас нет задачи формирования блоков. И мы видим, что широкий круг государств-членов ШОС также не заинтересован в эрозии мирового порядка. История уже показывает, что блоковое противостояние — на самом деле очень короткий промежуток, который не способствует развитию и росту взаимных мер доверия между государствами", — рассказал Мирас Жиенбаев.

Политолог Таир Нигманов отмечает высокий уровень саммита. Среди озвученных идей и решений он выделяет вопрос односторонних санкций, который был упомянут в Астанинской декларации. Для решения этой проблемы предлагается ряд мер.

"Идея, которая прозвучала в Астанинской декларации и от самих спикеров, — это проблема санкций. Важно подчеркнуть, что Казахстан негативно относится к односторонним санкциям. Это подчеркивается на любых площадках. Это наша позиция, которая совпадает с коллегами по ШОС.

И предлагается ряд мер для того, чтобы смягчать односторонние санкции против стран-членов ШОС, а также повышать роль национальной валюты во взаимных расчетах. Это, в принципе, в интересах Казахстана", — говорит политолог.

Он обращает внимание на восстановление контактной группы "ШОС-Афганистан". У стран организации общее видение по этому вопросу.

"Мы видим, что собственная позиция членов ШОС совпадает. Есть такое понятие в международных отношениях, как идеология реализма. Она говорит о том, что для стран важна национальная безопасность, и в выборе партнеров по этому вопросу не следует считать важным политический строй страны, с которой собираешься сотрудничать, если взаимодействие обусловлено национальными интересами", — сказал политолог.

Казахстан по итогу саммита внес свой вклад в развитие ШОС подписанием и подготовкой большого количества соглашений. Участие международных делегаций подчеркивает интерес к ШОС в мировой политике, добавил эксперт.