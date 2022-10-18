Астанчанку сняли с борта самолета и оштрафовали на 150 тысяч тенге

Фото: polisia.kz

За курение на борту воздушного судна 20-летняя жительница Астаны по акту была снята с авиарейса сообщением “Шарм-эль-Шейх – Астана” и передана транспортным полицейским, передаёт BaigeNews.kz.

Молодая девушка привлечена к административной ответственности по статье “Потребление табачных изделий на борту воздушного судна” и оштрафована на 50 МРП (153 150 тг).

Еще одна пассажирка, которая является жительницей Уральска, также была оштрафованы за курение на борту самолета. Ее сняли с авиарейса сообщением “Уральск – Алматы”.

Напомним, что с начало текущего года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения были сняты с авиарейса 379 граждан, в том числе за потребление табачных изделий на борту воздушного судна – 106, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – 204.