Астанчанку осудили за фейковое видео об убийстве таксиста в TikTok

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрели дело в отношении гражданки А. за размещение ложной информации на онлайн-платформах, создающей условия для нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан, передаёт BaigeNews.kz.

"А. разместила в TikTok видео о том, что попутчик перерезал горло женщине-водителю в Астане. В департаменте полиции сообщили, что факт нигде не зарегистрирован, и информация не соответствует действительности. В судебном заседании А. с нарушением в своих действиях согласилась частично, пояснила, что на следующий день удалила это видео, но оно успело распространиться другими подписчиками. Целью размещения ролика было предупредить таксистов избегать случайных попутчиков и предотвратить возможные преступления в будущем", - сообщили в суде.

Постановлением суда А. признана виновной в совершении правонарушения по части 3 статьи 456-2 КоАП, ей назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП.

Постановление ещё не вступило в законную силу.