Астанчанку оштрафовали на 185 тысяч тенге за художества в лифте

21-летнюю девушку, написавшую ненормативные выражения на плакате с изображением участкового, оштрафовали почти на 185 тысяч тенге в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения в одном из многоэтажных домов столицы.

На записи видно, как две девушки входят в лифт, одна из них, вооружившись маркером, испортила плакат, который предназначался для информирования жителей о работе участкового.

По видео правонарушительницу быстро установили. Оказалось, что девушка состоит на учёте и ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Осквернение мест общего пользования, как в этом случае, приравнивается к мелкому хулиганству. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 50 МРП или арест на срок до 20 суток. Девушку оштрафовали.