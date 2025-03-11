После Международного женского дня в социальных сетях появилось видео, на котором астанчанки распродают подаренные на праздник букеты. Некоторые девушки активно снижают стоимость своих цветов, приобретенных за десятки тысяч, до пяти тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Так, одна из продавщиц выставила букет из 115 роз с корзинкой, который она оценивает в 80 тысяч тенге. Другая девушка продает 55 голландских роз, которые, по её словам, стоили 70 тысяч тенге, всего за 5 тысяч тенге. Еще несколько дам предлагают охапки тюльпанов за 40-50 тысяч тенге, объясняя это тем, что они уезжают и не смогут за ними ухаживать.

Помимо цветов, девушки также распродают подарочные сертификаты на косметику, бытовую технику и другие товары.

Пользователи интернета разделились в оценке действий предприимчивых казахстанок: одни осуждают их за продажу цветов, считая, что такие подарки должны храниться как символ внимания, другие же находят в их поступках креативность и предлагают заранее просить дарить деньги, чтобы избежать подобных ситуаций.