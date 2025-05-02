Жительница одного из жилых комплексов Астаны, проживающая с матерью с инвалидностью II группы, добилась справедливости через суд после того, как ей отказали в социальной помощи из-за пожара, повредившего её квартиру и автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в июне 2023 года: в подземном паркинге жилого комплекса вспыхнул пожар. Тепловое воздействие нанесло ущерб имуществу истца - пострадала как квартира, являющаяся её единственным жильём, так и автотранспортное средство. Факт происшествия подтверждён Департаментом по чрезвычайным ситуациям и официальным протоколом осмотра.

После трагедии женщина обратилась в Управление занятости и социальной защиты Астаны с просьбой о предоставлении материальной помощи. Однако ведомство отказало, сославшись на то, что пожар произошёл не в самой квартире, а ущерб якобы не был "значительным".

Не согласившись с решением, истец обратилась в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что Управление приняло решение на основании доводов, не предусмотренных действующими на тот момент нормативными правилами. Более того, в самих Правилах не содержалось ни определения "значительного ущерба", ни требования о том, что пожар должен произойти непосредственно в жилище.

Суд встал на сторону истицы, признав отказ незаконным. В решении подчёркивается, что действия Управления были неправомерны с точки зрения материальной законности, а интерпретация норм носила субъективный характер.

Теперь женщина получит полагающуюся ей помощь. Решение суда вступило в законную силу и может стать важным прецедентом в подобных делах.

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