Астанчанка упала с квадроцикла и погибла в Боровом

Смертельное дорожно-транспортное происшествие расследуют полицейские в Акмолинской области. На квадроцикле разбились две юные жительницы Астаны, одна из них погибла, передаёт BaigeNews.kz.

Предварительно установлено, что авария произошла 27 июля на территории курортной зоны.

"Две девушки, приехавшие из Астаны, арендовали в одном из местных пунктов проката квадроцикл марки X5 Classic. 19-летний водитель не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства на затяжном повороте. В результате аварии пассажирка, получившая травмы, скончалась в медицинском учреждении", - сообщили в ДП региона.

По факту ДТП полицейские начали досудебное расследование.

В рамках отдельного расследования по части 3 статьи 306 УК РК дознаватели проверят деятельность пункта проката квадроциклов на соблюдение требований безопасности.