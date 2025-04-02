Астанчанка "торговала" проститутками прямо на улице
В Астане произошел инцидент, когда женщина была запечатлена на видео, предлагающей интимные услуги на улице города.
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В Сети появилось видео, на котором мужчина подходит к женщине, которая, судя по кадрам, занимается сводничеством, передаёт BaigeNews.kz.
"Мамка стоит. Курит. Подходим. Спрашиваем. Есть девочки? Один час 10? Одна высокая, красивая? Окей, сейчас прогуляемся еще. Дешево", — говорит мужчина в диалоге с женщиной, размещая этот момент в Сети. Он также извиняется за подобный контент.
В пресс-службе столичного департамента полиции редакции сообщили, что данный факт зарегистрирован после нашего обращения.
Отмечается, что сотрудники полиции регулярно проводят рейды, направленные на выявление и пресечение деятельности лиц, занимающихся сводничеством и организацией интимных услуг.
Департамент полиции города Астаны призывает граждан сообщать о подозрительных фактах на канал или через мобильное приложение "102", чтобы обеспечить безопасность на улицах города.
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