Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем

В порядке досудебного урегулирования спора истец обратилась в департамент юстиции Астаны с жалобой, однако получила аналогичный ответ, в котором было указано, что "в бумажном варианте актовой записи отсутствуют подписи вступивших в брак". После чего гражданка обратилась в административный суд с иском о принуждении ответчика принять благоприятный административный акт об аннулировании актовой записи о регистрации брака.

Судья разъяснила правовые последствия рассмотрения спора сторонам. В результате утверждено соглашение, по условиям которого аппарат акима обязуется аннулировать актовую запись о регистрации брака.