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pixabay.com / иллюстративное фото Вчера, 23:27
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем

Жительница Астаны в своём личном кабинете на egov.kz обнаружила, что с 2001 года она состоит в зарегистрированном браке с незнакомым ей гражданином Е., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда столицы.

С вопросом об аннулировании фиктивной актовой записи она обратилась в регистрирующий орган. Ей ответили, что ей необходимо явиться в орган РАГС с лицом, с которым она состоит в браке, и написать совместное заявление об аннулировании данной актовой записи. Гражданин Е. категорически отказался писать заявление.

В порядке досудебного урегулирования спора истец обратилась в департамент юстиции Астаны с жалобой, однако получила аналогичный ответ, в котором было указано, что "в бумажном варианте актовой записи отсутствуют подписи вступивших в брак". После чего гражданка обратилась в административный суд с иском о принуждении ответчика принять благоприятный административный акт об аннулировании актовой записи о регистрации брака.

Судья разъяснила правовые последствия рассмотрения спора сторонам. В результате утверждено соглашение, по условиям которого аппарат акима обязуется аннулировать актовую запись о регистрации брака.

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#суд #брак #egov #электронное правительство
BaigeNews.kz
Вчера, 23:27
451
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