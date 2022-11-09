Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем

С вопросом об аннулировании фиктивной актовой записи она обратилась в регистрирующий орган. Ей ответили, что ей необходимо явиться в орган РАГС с лицом, с которым она состоит в браке, и написать совместное заявление об аннулировании данной актовой записи. Гражданин Е. категорически отказался писать заявление.
В порядке досудебного урегулирования спора истец обратилась в департамент юстиции Астаны с жалобой, однако получила аналогичный ответ, в котором было указано, что "в бумажном варианте актовой записи отсутствуют подписи вступивших в брак". После чего гражданка обратилась в административный суд с иском о принуждении ответчика принять благоприятный административный акт об аннулировании актовой записи о регистрации брака.
Судья разъяснила правовые последствия рассмотрения спора сторонам. В результате утверждено соглашение, по условиям которого аппарат акима обязуется аннулировать актовую запись о регистрации брака.