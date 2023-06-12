Астанчанка разбилась насмерть в Боровом, фотографируясь на склоне горы

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В Щучинско-Боровской курортной зоне женщина упала с пятнадцатиметровой высоты на склоне горы Болектау. По данным полицейских, от удара о камень она погибла на месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Инцидент произошел 11 июня. Сейчас акмолинские полицейские проводят проверку по факту смерти пострадавшей на территории курортной зоны Бурабай.

"Предварительно установлено, что днём ранее погибшая вместе с супругом и несовершеннолетними детьми приехала на территорию Бурабайского района из столицы. Во время подъёма на смотровую площадку горы "Болектау" женщина хотела сфотографироваться, однако, сорвалась с высоты 15 метров и при падении ударилась о камень. По факту смерти начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства инцидента. Полицейские убедительно просят жителей и гостей региона быть осторожными и соблюдать необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении.

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