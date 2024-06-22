Астанчанка разбила телефон врача в поликлинике

О случаях, выявленных в рамках акции "Stop, вандал!" в Астане, сообщил сайт столичного акимата, передаёт BaigeNews.kz.

17 июня в районе 23.30 часов по улице Молдагуловой 22/1 47-летний гражданин умышленно повредил фару автомобиля марки Chery Tiggo 7 Pro. Сумма нанесённого ущерба составила почти 600 тысяч тенге.

Другой случай произошёл во второй детской городской поликлинике. 41-летняя женщина во время ссоры с врачом сломала его телефон, тем самым нанесла ущерб чужому имуществу. Нарушители привлечены к административной ответственности.

71-летний житель города на парковке у дома №47 по проспекту Абая повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Полицейские нашли его и привлекли к административной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Мужчине грозит штраф в 20 МРП или до 15 суток ареста.

В Астане проходит акция "Stop, вандал!", в рамках которой организуют дневные и ночные рейды, а жителям объясняют о необходимости соблюдения общественного порядка и бережного отношения к имуществу города.

С начала года суд привлёк к ответственности более 120 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений.