Жительница Астаны выиграла суд против центра косметологии, который оказал некачественную услугу, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, девушка откликнувшись на объявление, размещённое косметологией о поиске моделей, обратилась для проведения процедуры ботокса.

В рамках акции оказана услуга с условием оплаты только стоимости использованных материалов 175 тысяч тенге.

"После процедуры она обратилась с жалобами, врачом дано заключение о повреждении мышц, о наличии отёка и асимметрии губ при мимике. В результате некачественно оказанной услуги, причинены физические и нравственные страдания", - говорится в сообщении.

Пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

Судом установлено, что ответчик не заключил с истцом письменный договор на оказание платных медицинских услуг, не получил письменного добровольного согласия истца на инвазивные вмешательства, а также осуществлял медицинские услуги без необходимых разрешительных документов.

Оказанные ответчиком услуги, изначально в силу отсутствия прав на их оказание, как использованные материалы не могут быть признаны качественными.

На основании Закона "О защите прав потребителей"", суд пришёл к выводу об удовлетворении иска. С ответчика взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда в размере 50 тысяч тенге.