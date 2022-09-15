Астанчанка обвинила христианскую общину в причинении морального вреда и выиграла суд

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Христианскую общину Свидетелей Иеговы суд обязал выплатить пять миллионов тенге астанчанке и её несовершеннолетнему сыну, передаёт BaigeNews.kz.

Иск гражданки Б. рассмотрели в Сарыаркинском районном суде. Женщина просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда за причинение морального вреда ей и её сыну - по 10 миллионов тенге на каждого.

Астанчанка сообщила, что более 10 лет с сыном еженедельно посещала служения и собрания в МРО "Свидетели Иеговы".

"В период посещения она была отлучена от организации, ей было запрещено общаться с братьями по вере, с сыном. В результате начала страдать, испытывала растерянность, разочарование, пустоту, перемену настроения. Возникли навязчивые идеи о конце света, гибели родных и близких, постоянное чувство страха, вины, предательства веры и возможность постижения наказания в виде смерти. Ответчиком причинен тяжкий вред её здоровью и здоровью её сына", - сообщили в суде.

Решением суда от 20 июня иск удовлетворен частично. С ответчика в пользу Б. взыскана компенсация морального вреда в сумме 2,5 миллиона тенге, в пользу её сына ровно столько же.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда Нур-Султана решение оставлено без изменения.