Столичные спасатели пришли на помощь девушке в экстренной ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошел в районе Нура в Астане.

"На номер 112 поступило сообщение о том, что женщина не может самостоятельно снять с руки браслет. Избавиться от украшения помогли спасатели при помощи слесарного инструмента", — говорится в сообщении.