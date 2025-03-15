Астанчанка не смогла снять с руки браслет и вызвала спасателей
Снять украшение удалось только с помощью специальных инструментов.
Сегодня, 08:38
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Сегодня, 08:38Сегодня, 08:38
104Фото: МЧС РК
Столичные спасатели пришли на помощь девушке в экстренной ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инцидент произошел в районе Нура в Астане.
"На номер 112 поступило сообщение о том, что женщина не может самостоятельно снять с руки браслет. Избавиться от украшения помогли спасатели при помощи слесарного инструмента", — говорится в сообщении.
Видео: МЧС РК
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