  • 15 Марта, 09:54
  • BAIGENEWS

Астанчанка не смогла снять с руки браслет и вызвала спасателей

Снять украшение удалось только с помощью специальных инструментов.

Сегодня, 08:38
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 08:38
Сегодня, 08:38
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Фото: МЧС РК

Столичные спасатели пришли на помощь девушке в экстренной ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошел в районе Нура в Астане. 

"На номер 112 поступило сообщение о том, что женщина не может самостоятельно снять с руки браслет. Избавиться от украшения помогли спасатели при помощи слесарного инструмента", — говорится в сообщении.

Видео: МЧС РК

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