Астанчанина застрелили возле ТД "Артем"
Конфликт закончился убийством.
Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47Сегодня, 10:47
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В пресс-службе столичного департамента полиции сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.
Подозреваемого задержали и водворили в изолятор, орудие преступления изъяли.
По предварительным данным, преступление произошло в ходе конфликта между ранее знакомыми.
"В результате ссоры подозреваемый произвел выстрел в голову погибшего. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Столичная полиция предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность. В Сети распространились сведения о том, что возле известного торгового дома обезглавили человека.