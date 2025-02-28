  • 28 Февраля, 11:24
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Астанчанина застрелили возле ТД "Артем"

Конфликт закончился убийством.

Сегодня, 10:47
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 10:47
Сегодня, 10:47
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Фото: Кадр видео

В пресс-службе столичного департамента полиции сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

Подозреваемого задержали и водворили в изолятор, орудие преступления изъяли.

По предварительным данным, преступление произошло в ходе конфликта между ранее знакомыми.

"В результате ссоры подозреваемый произвел выстрел в голову погибшего. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Столичная полиция предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность. В Сети распространились сведения о том, что возле известного торгового дома обезглавили человека.

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