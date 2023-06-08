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228Фото: скриншот с видео
Астанчанина задержали в ВКО за долг в 3,5 миллиона тенге
Астанчанина задержали в ВКО за долг в 3,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
1 июня в департамент полиции ВКО от частного судебного исполнителя Астаны поступило постановление о задержании автомашины Porsche Cayenne, владелец которой задолжал предприятию 3 512 546 тенге.
5 июня в Усть-Каменогорске авто выявили сотрудники экипажа "Кыран-12" при помощи аппаратно-программного комплекса "Сергек-Коргау". 40-летнему водителю была разъяснена причина остановки. В свою очередь, мужчина погасил полную сумму задолженности через мобильное приложение одного из банков.
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