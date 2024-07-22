Астанчанина осудили за манипуляции на рынке ценных бумаг

В Астане за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг на крупную сумму оштрафовали физлицо, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в прокуратуре города, административная ответственность наступила по статье 259 КоАП РК.

"Установлено, что за 6 дней указанное лицо совершило 9 сделок с акциями одной компании рынка по его же заявке через двух брокеров, что противоречит Закону о рынке ценных бумаг и постановлению правления Национального банка. Совершённые сделки существенно повлияли на объём торгов на рынке ценных бумаг", - сообщили в прокуратуре.

По акту реагирования прокуратуры судом виновный привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 2,2 миллиона тенге.

Решение вступило в законную силу.