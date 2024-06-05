Астанчанина оштрафовали за разбитое стекло автобуса

Житель столицы подвергнут административному штрафу за разбитое стекло автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд Астаны.

“Из материалов дела следует, что З. 4 июня 2024 т.г. находясь возле ТРЦ "Азия Парк" умышленно повредил чужое имущество, т.е. ударив ладонью переднее лобовое стекло автобуса маршрутом № 32, разбил стекло. Виновность З. в совершении административного правонарушения нашло свое подтверждение в судебном заседании, подтверждается материалами дела, протоколом об административном правонарушении, показаниями участников процесса, рапортом инспектора полиции и видеозаписью с места правонарушения”, - говорится в сообщении.

Постановлением суда З. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.147-1 КоАП и подвергнут административному штрафу в размере 20 МРП (73 840 тенге).