Астанчанина оштрафовали после скандала в супермаркете из-за печенья

Жителя Астаны оштрафовали после скандала в супермаркете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд столицы.

Сообщается, что гражданин Д. в супермаркете бросал печенье с прилавка и кулаком помял его, то есть повредил товар магазина.

На суде правонарушитель вину не признал и пояснил, что ранее в этом магазине неоднократно наблюдал выставленный на реализацию некачественный товар (без маркировки). Когда он пришёл в очередной раз, решил собрать этот товар и предоставить кассиру для проверки, чтобы предотвратить реализацию некачественной продукции.

На Д. был составлен административный протокол за совершение мелкого хулиганства. Суд назначил ему штраф в размере 20 МРП.

Постановление суда не вступило в законную силу.