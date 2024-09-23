  • 23 Сентября, 00:20
  • BAIGENEWS

Астанчанина оштрафовали после скандала в супермаркете из-за печенья

Сегодня, 00:05
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Жителя Астаны оштрафовали после скандала в супермаркете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд столицы. 

Сообщается, что гражданин Д. в супермаркете бросал печенье с прилавка и кулаком помял его, то есть повредил товар магазина.

На суде правонарушитель вину не признал и пояснил, что ранее в этом магазине неоднократно наблюдал выставленный на реализацию некачественный товар (без маркировки). Когда он пришёл в очередной раз, решил собрать этот товар и предоставить кассиру для проверки, чтобы предотвратить реализацию некачественной продукции.

На Д. был составлен административный протокол за совершение мелкого хулиганства. Суд назначил ему штраф в размере 20 МРП.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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