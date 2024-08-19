Астанчанина из-за спора с другом арестовали на 15 суток
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Дело в отношении мужчины, проехавшего на авто по пешеходному мосту "Атырау" в Центральном парке Астаны, рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что он "управлял транспортным средством, предварительно сняв с авто государственные номерные знаки, демонстрировал "лихачество" за рулём".
Правонарушитель вину признал полностью и раскаялся в содеянном, пояснил, что поспорил с другом, что сможет таким образом проехать по мосту.
"С учётом характера совершённого деяния, личности виновного, его поведения до и после совершения правонарушения, обстоятельств по делу, в целях воспитания привлекаемого лица, который подверг опасности жизни и здоровье пешеходов, находящихся на мосту, а также предупреждения совершения новых правонарушений, постановлением суда Т. признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут адмвзысканию в виде ареста сроком на 15 суток", - сообщили в суде.
Постановление пока не вступило в законную силу.
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