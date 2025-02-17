Астанчанина арестовали на 15 суток за дрифт возле Триумфальной арки
Он нарушил общественный порядок.
Сегодня, 15:19
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Сегодня, 15:19Сегодня, 15:19
148Фото: Кадр видео
Жителя столицы оштрафовали за дрифт в районе Триумфальной арки, передаёт BaigeNews.kz.
Полицейские установили в ходе мониторинга соцсетей, что водитель Toyota совершил маневры на проезжей части, тем самым нарушил общественный порядок.
Стражи порядка установили его личность, им оказался 20-летний житель города.
В его отношении составили адмпротокол по статьям:
- нарушение правил пользования ремнем безопасности;
- создание аварийной ситуации, нарушение правил маневрирования.
Суд признал его виновным в совершении мелкого хулиганства. В качестве наказания ему назначено административное взыскание в виде ареста на 15 суток.
В полиции напомнили, что подобные действия не только угрожают жизни и здоровью участников дорожного движения, но и влекут за собой серьезную административную ответственность.
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