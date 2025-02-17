Жителя столицы оштрафовали за дрифт в районе Триумфальной арки, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские установили в ходе мониторинга соцсетей, что водитель Toyota совершил маневры на проезжей части, тем самым нарушил общественный порядок.

Стражи порядка установили его личность, им оказался 20-летний житель города.

В его отношении составили адмпротокол по статьям:

нарушение правил пользования ремнем безопасности;

создание аварийной ситуации, нарушение правил маневрирования.

Суд признал его виновным в совершении мелкого хулиганства. В качестве наказания ему назначено административное взыскание в виде ареста на 15 суток.

В полиции напомнили, что подобные действия не только угрожают жизни и здоровью участников дорожного движения, но и влекут за собой серьезную административную ответственность.