  • 17 Февраля, 16:22
  • BAIGENEWS

Астанчанина арестовали на 15 суток за дрифт возле Триумфальной арки

Он нарушил общественный порядок.

Сегодня, 15:19
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 15:19
Сегодня, 15:19
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Фото: Кадр видео

Жителя столицы оштрафовали за дрифт в районе Триумфальной арки, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские установили в ходе мониторинга соцсетей, что водитель Toyota совершил маневры на проезжей части, тем самым нарушил общественный порядок.

Стражи порядка установили его личность, им оказался 20-летний житель города.

В его отношении составили адмпротокол по статьям:

  • нарушение правил пользования ремнем безопасности;
  • создание аварийной ситуации, нарушение правил маневрирования.

Суд признал его виновным в совершении мелкого хулиганства. В качестве наказания ему назначено административное взыскание в виде ареста на 15 суток.

В полиции напомнили, что подобные действия не только угрожают жизни и здоровью участников дорожного движения, но и влекут за собой серьезную административную ответственность.

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