Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны вынесен приговор в отношении Б., обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, передаёт BaigeNews.kz. Это преступление, совершённое в состоянии алкогольного опьянения, шокировало общественность.

Происшествие случилось перед зданием торгово-развлекательного центра. Подсудимый Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел компанию незнакомых людей, среди которых девушка внезапно упала на землю. Не разобравшись в ситуации, Б. схватил девушку, поднял её и, увидев мужчину, подходящего с намерением оказать ей помощь, умышленно нанес удар локтем в область головы потерпевшего Г.

Этот необоснованный жест привёл к тому, что потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Вину подсудимого подтвердили не только частичное признание, но и показания свидетелей, потерпевшего, а также видеозапись с камеры наблюдения.

Прокурор, учитывая тяжесть преступления, требовал для Б. наказания в виде 6 лет лишения свободы. В свою очередь, защита подсудимого настаивала на более мягком наказании, не связанном с лишением свободы, в то время как потерпевший, возместивший весь ущерб, попросил суд не отправлять виновного за решётку, отметив, что претензий к Б. не имеет.

Суд признал Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 106 Уголовного кодекса РК, и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. Несмотря на частичное признание вины и возмещение ущерба, суд учёл отягчающие обстоятельства, такие как совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Этот приговор вступил в законную силу, и виновный отправится отбывать наказание.

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