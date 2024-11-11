Астанчанин забрался на башенный кран: в акимате дали пояснения по этому факту

Мужчина в Астане несколько часов провел на строительном кране. По его словам, он стал жертвой рейдеров. Мурат Тасов заявил, что у него отобрали строительный объект, в который он вложил 4 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Он просил приехать акима Астаны Жениса Касымбека, представителей Верховного суда, прокуратуры и МВД для того, чтобы они посмотрели все документы. Тасов добавляет, что не верит судам.

"Никак не могу понять, как все получилось, без суда и следствия все отобрали. Если бы я кого-то обманул, другое дело. Я по делу потерпевший, но объект забрали. Просто кому-то нужен наш объект", — сказал мужчина.

Мужчина заявил, что терять ему уже нечего и он понимает всех тех, кто дошел до края.

В акимате сообщили, что "на строительном объекте находился руководитель компании "Ер-Тау" Тасов М., который не согласен с решением Верховного суда о передаче объекта дольщикам". Мужчина, являясь застройщиком ЖК "Шавгар", добавили в акимате Астане, в 2017 построил только нулевой цикл жилого дома (фундамент и первый этаж). На протяжении всех этих лет дольщики ожидают своих квартир.

"На основании решения межведомственной комиссии (МВК) акимата города прокуратурой района Сарыарка г. Астана был подан иск в суд о передаче объекта в ЖСК (дольщикам). 20.10.2023г. решением специализированного межрайонного экономического суда г. Астана строительный объект с земельными участками был передан в ЖСК "Астана Сити 2023" (дольщикам). 5.07.2024г. постановлением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда строительный объект с земельными участками оставлен за ЖСК "Астана Сити 2023" (за дольщиками). Тасов М. не согласен с данным решением – передачей объекта пострадавшим дольщикам. Все службы находились на месте. Представителями района, управления контроля и качества городской среды города, юристами даны разъяснения. После полученных разъяснений Тасов М. покинул башенный кран. Также дополнительно будет проведено заседание МВК с его участием", - разъяснили в столичном акимате.

На данный момент объект, строительство которого началось еще в 2017 г., завершает частная строительная компания. На объекте ведутся работы, резюмировали гороодские власти.

Позже стало известно, что мужчина спустился с крана.