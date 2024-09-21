Астанчанин за рулем Chrysler стал жертвой собственной хитрости

На проспекте Республики столичные патрульные полицейские остановили автомобиль, заметив, что одна из цифр государственного номерного знака была закрыта бумажкой. Такой трюк был предпринят водителем для затруднения идентификации транспортного средства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал МВД РК.

Полицейские быстро среагировали на ситуацию и составили административный протокол в отношении мужчины.

Автомобиль отправлен на коммунальную стоянку, а сам автолюбитель оказался под арестом — суд определил наказание в виде однодневного задержания и лишения прав на год.