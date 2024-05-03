Астанчанин выбросил посуду из окна квартиры и разбил окно авто

В Астане правоохранительные органы выявили очередные акты вандализма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"25 апреля 49-летний мужчина выбросил из окна своей квартиры, расположенной по улице Тайбурыл, разбитую посуду. Таким образом, он разбил переднее окно машины, припаркованной во дворе, и умышленно повредил чужое имущество. Лицо, совершившее акт вандализма, было опознано и подвергнуто соответствующему наказанию", – сообщили в акимате.

1 мая этого года 58-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил домофон в жилом комплексе Asylym prime по адресу: проспект Мәңгілік ел, 36/3. Его личность была установлена, его привлекли к ответственности.

Стоит отметить, что с начала года в Астане проводится работа в рамках акции "Стоп, вандал", которую поддержали волонтёры, активисты, известные спортсмены, жители города. В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, разъяснение среди населения о необходимости охраны общественного порядка и бережного отношения к имуществу города.

С начала года суд наказал более 100 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.