Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тёщу и спрыгнул сам

Фото: astanatv.kz

Леденящая душу драма развернулась в одном из столичных ЖК. Астанчанин выбросил из окна четырёхлетнего племянника и зарезал тёщу. А после - сам спрыгнул с седьмого этажа. По словам соседей, мужчина страдал игроманией и имел миллионные долги. На этом то и зародилась семейная ссора, ставшая трагедией, считают очевидцы. Пострадала и супруга обезумевшего. Выжить ей удалось. Она вырвалась из рук тирана и попросила помощи в квартире снизу. Но было уже слишком поздно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Тело мальчика первым под своим балконом увидел сосед с первого этажа. Супруга обезумевшего мужчины, избитая и вся в крови, прибежала к нему за помощью. Испытанный ужас от увиденного астанчанин изложил с социальных сетях.

Около 5-ти утра к нам в дверь стучатся. Я открыл - стоит девушка вся в кровище избитая. Говорит: у меня муж сошёл с ума, он - игроман, избил меня. Бил утюгом, всем, что под руку попадало. Хотел ножом ударить, увернулась и прибежала к вам... Я оделся, вылетел... Под моим балконом - маленький мальчик, под головой - лужа крови с мозгами.

Очевидцы же рассказывают о трагедии неохотно и скрывают свои лица. Но все, как один, в ужасе от случившегося. Многие до сих пор не могут поверить, что такое произошло рядом с ними.

"Я когда вышел, с правой стороны если посмотреть, там урна стоит. И от урны до угла было всё загорожено палаткой. Сотрудники полиции своё ограждение поставили. Как обычно, лентой оградительной", - рассказал сосед.

В полиции же прокомментировали ЧП довольно сухо. Что послужило причиной конфликта, стражи порядка не сообщили.

ПРЕСС-СЛУЖБА ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ г. АСТАНА:

"5 февраля текущего года на канал 102 поступил вызов о том, что происходит конфликт. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Убийство". Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы", - сообщили в ДП.

А пока ведётся следствие, соседи выдвигают свои версии случившегося.

"Видать, тёща с тестем наехали на зятя. Видать ещё бухой, может, накуренный, фишка и поехало... Игроман - вот, они наехали на него и съехало. Видать, всем должен был. Тут ипотека, наверное, как всегда. Что, думает, терять", - добавил сосед.

Сумевшей спастись супруге удалось достучаться лишь до соседа на первом этаже. К слову, дверь в квартире через стенку нашей съемочной группе так и не открыли.

Что это было со стороны соседей? Равнодушие, страх или всё же крепкий сон? Непонятно. Но, вызвав полицию сразу после того, как из квартиры начали раздаваться крики, жертв, возможно, могло бы быть меньше. К слову, жильцы говорят, что семья выглядела со стороны спокойной и дружной. Супруги воспитывали троих детей.