В Атбасаре местный житель стал жертвой мошенничества, после того как его знакомый использовал его данные для оформления кредита, передаёт BaigeNews.kz.

По информации полиции, инцидент произошел 6 марта 2023 года, когда 39-летний астанчанин под предлогом тяжелой болезни своей матери попросил у знакомого помощь с оформлением кредита. Когда ему был отказано, он воспользовался состоянием алкогольного опьянения собеседника.

Злоумышленник, получив доступ к телефону потерпевшего, используя биометрическую идентификацию, оформил кредит на сумму 460 тыс тенге через мобильное приложение. Полученные средства он перевел на свой счет.

Потерпевший узнал об этом лишь в апреле, когда получил уведомление о просрочке платежа. После того как он позвонил знакомому, тот признался в содеянном и пообещал закрыть долг. Однако вскоре мошенник перестал выходить на связь, а его телефон был отключен.

В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование, а потерпевший продолжает искать способы вернуть деньги.

Полиция настоятельно советует гражданам быть внимательными с личными данными и никогда не передавать свои мобильные устройства посторонним, особенно в разблокированном состоянии.

Также рекомендуется не использовать биометрическую аутентификацию в присутствии других людей и тщательно следить за банковскими уведомлениями, немедленно обращаясь в поддержку при подозрительных операциях.