Астанчанин сдал машину в автосервис и обнаружил ее в неожиданном месте
Сегодня, 12:59
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Сегодня, 12:59Сегодня, 12:59
70Фото: polisia.kz
В столичную полицию обратился 37-летний местный житель сообщив о том, что у него угнали автомашину, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
Оперативники криминальной полиции установили, что мужчина оставил свой автомобиль в неисправном состоянии на ремонт в СТО. Спустя две недели он узнал, что сотрудник автосервиса сдал его в пункт приема металлолома.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 26-летний житель города, который путем свободного доступа тайно похитил автомашину Ford T22, тем самым причинив материальный ущерб.
Задержанный дал признательные показания. По данному преступлению было возбуждено уголовное дело.
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