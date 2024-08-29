  • 29 Августа, 13:14
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Астанчанин сдал машину в автосервис и обнаружил ее в неожиданном месте

Сегодня, 12:59
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59
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Фото: polisia.kz

В столичную полицию обратился 37-летний местный житель сообщив о том, что у него угнали автомашину, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативники криминальной полиции установили, что мужчина оставил свой автомобиль в неисправном состоянии на ремонт в СТО. Спустя две недели он узнал, что сотрудник автосервиса сдал его в пункт приема металлолома.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 26-летний житель города, который путем свободного доступа тайно похитил автомашину Ford T22, тем самым причинив материальный ущерб.

Задержанный дал признательные показания. По данному преступлению было возбуждено уголовное дело.

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