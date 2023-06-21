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кадр из видео Сегодня, 14:56
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Сегодня, 14:56
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Фото: кадр из видео

Астанчанин разбил свой Land Cruiser на глазах у прохожих

Занимательное видео появилось, в социальных сетях. На видеокадрах мужчина в гневе разбивает свой дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser трубой. Всё происходит в Астане на фоне одного из автосалонов города, передаёт BaigeNews.kz. Комментаторов этот поступок шокировал.

На видео мужчина заявляет, что ему продали "перебитую" машину, то есть с поддельными данными номера кузова. Теперь его автомобиль забирают. Он также жалуется на компанию, в которой оформлял внедорожник.

В автосалоне рассказали, что претензию мужчины приняли к рассмотрению, а также объяснили, почему не считают себя ответственными за "чистоту" автомобиля, оформленного у них в куредит. 

"Два года назад к нам обратился гражданин Медет за помощью в оформлении кредита. Он пришёл с продавцом автомобиля Toyota Land Cruiser 2008-ого года, и через наш автосалон хотел приобрести этот автомобиль. То есть оформить кредит, потому что два физика не могут оформить между собой такую сделку. Мы помогли им. Данному клиенту был выдан кредит через наш автосалон, и по прошествию двух лет к нам обращается клиент Медет, который просит вернуть автомобиль по каким-то определённым обстоятельствамм, которые надо ещё выяснить. То есть сейчас написано заявление, мы на это заявление обязательно ответим в установленные сроки законом, и дальше это заявление будет рассматриваться в судебном порядке", - сообщил генеральный директор компании Артём.

Видео: t.me/zhest_kz_official
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Сегодня, 14:56
802
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