Астанчанин разбил свой Land Cruiser на глазах у прохожих

Фото: кадр из видео

Занимательное видео появилось, в социальных сетях. На видеокадрах мужчина в гневе разбивает свой дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser трубой. Всё происходит в Астане на фоне одного из автосалонов города, передаёт BaigeNews.kz. Комментаторов этот поступок шокировал.

На видео мужчина заявляет, что ему продали "перебитую" машину, то есть с поддельными данными номера кузова. Теперь его автомобиль забирают. Он также жалуется на компанию, в которой оформлял внедорожник.

В автосалоне рассказали, что претензию мужчины приняли к рассмотрению, а также объяснили, почему не считают себя ответственными за "чистоту" автомобиля, оформленного у них в куредит.