Астанчанин распылил газовый баллончик в автобусе

В Астане пассажир маршрута № 21 распылил газовый баллончик в салоне автобуса, передает BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

В транспортной компании уточнили, что инцидент произошел еще 1 мая на остановочном пункте "Центр семейного отдыха Ailand".

Один из пассажиров отказался предъявить факт оплаты за проезд работнику департамента транспортного контроля CTS. Тем временем другие пассажиры начали делать замечание мужчине.

"На личное замечание одного из пассажиров он применил газовый баллончик. Сотрудниками департамента полиции в отношении мужчины составлен административный протокол с наложением штрафа на 73 840 тенге. Уважаемые пассажиры, просим вас своевременно оплачивать за проезд в общественном транспорте, предъявлять оплату на проверку, а также уважать других пассажиров", — отмечается в сообщении CTS.

Видео инцидента опубликовано на странице CTS в Instagram.

Ранее 38-летний житель Алматы устроил скандал во время досмотра на авиарейс сообщением Астана-Алматы. Он был в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на замечания сотрудников аэропорта.