Астанчанин пробежал 10 километров в мороз босиком
Экстремальный рекорд.
Сегодня, 12:02
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Сегодня, 12:02Сегодня, 12:02
80Фото: Кадр видео
В Сети появилось видео, на котором мужчина с обнаженным торсом, в шортах и без обуви бежит морозным утром по Астане. Судя по подписи к публикации, он решил установить рекорд, преодолев 10 километров босиком, передаёт BaigeNews.kz.
"В Астане зафиксирован новый рекорд. Сегодня житель столицы Руслан установил рекорд, пробежав 10 км босиком. Достижение официально зафиксировал представитель Книги рекордов", – говорится в описании к видео.
Ролик вызвал оживленную реакцию пользователей. Некоторые восхитились силой духа бегуна, другие же выразили беспокойство за его здоровье:
- "Красавчик!";
- "Больно стало смотреть";
- "Так нельзя, можно же получить обморожение!";
- "Ну и зачем? Простудит себе все!";
- "Молодец! В здоровом теле – здоровый дух!".
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