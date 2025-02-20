В Сети появилось видео, на котором мужчина с обнаженным торсом, в шортах и без обуви бежит морозным утром по Астане. Судя по подписи к публикации, он решил установить рекорд, преодолев 10 километров босиком, передаёт BaigeNews.kz.

"В Астане зафиксирован новый рекорд. Сегодня житель столицы Руслан установил рекорд, пробежав 10 км босиком. Достижение официально зафиксировал представитель Книги рекордов", – говорится в описании к видео.

Ролик вызвал оживленную реакцию пользователей. Некоторые восхитились силой духа бегуна, другие же выразили беспокойство за его здоровье:

"Красавчик!";

"Больно стало смотреть";

"Так нельзя, можно же получить обморожение!";

"Ну и зачем? Простудит себе все!";

"Молодец! В здоровом теле – здоровый дух!".