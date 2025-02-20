  • 20 Февраля, 12:28
  • BAIGENEWS

Астанчанин пробежал 10 километров в мороз босиком

Экстремальный рекорд.

Сегодня, 12:02
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 12:02
Сегодня, 12:02
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Фото: Кадр видео

В Сети появилось видео, на котором мужчина с обнаженным торсом, в шортах и без обуви бежит морозным утром по Астане. Судя по подписи к публикации, он решил установить рекорд, преодолев 10 километров босиком, передаёт BaigeNews.kz.  

"В Астане зафиксирован новый рекорд. Сегодня житель столицы Руслан установил рекорд, пробежав 10 км босиком. Достижение официально зафиксировал представитель Книги рекордов", – говорится в описании к видео.

Ролик вызвал оживленную реакцию пользователей. Некоторые восхитились силой духа бегуна, другие же выразили беспокойство за его здоровье:

  • "Красавчик!";
  • "Больно стало смотреть";
  • "Так нельзя, можно же получить обморожение!";
  • "Ну и зачем? Простудит себе все!";
  • "Молодец! В здоровом теле – здоровый дух!".
 
 
 
 
 
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Публикация от Astana / Астана (@astana_typical)

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