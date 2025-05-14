В столице задержали 43-летнего мужчину, выдававшего себя за провидца и предлагавшего "магические услуги" в TikTok, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники криминальной полиции района Сарыарка установили, что подозреваемый причастен как минимум к двум случаям мошенничества.

В одном из них он получил 250 тысяч тенге от потерпевшего, пообещав снять порчу и предсказать будущее. Деньги были переведены на личный счёт "экстрасенса", однако обещанных услуг он не оказал.

Против мужчины начато досудебное расследование. Полицейские призывают граждан сохранять осторожность и не доверять лицам, предлагающим сверхъестественные или подозрительные услуги через соцсети.

Если вы стали жертвой подобных действий, правоохранители рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию.

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