Астанчанин похитил электрокабель из ЖК на 5 млн тенге

В Астане 39-летний злоумышленник похитил электрический кабель на сумму около пяти миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Кража произошла на территории многоквартирного дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Выяснилось, что мужчина путём вскрытия окна незаконно проник на технический этаж жилого комплекса и тайно похитил электрический кабель. Украденное имущество злоумышленник отвёз в приём металлолома, а вырученные деньги потратил.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории города. Стражи порядка напоминают, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём, влечет за собой уголовную ответственность.