В столице активно продолжается борьба с вандализмом в рамках реализации принципа "Закон и порядок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Совместными усилиями сотрудников полиции и местных исполнительных органов предпринимаются решительные меры для предотвращения актов вандализма в общественных местах. В 2024 году было задержано 337 человек, причастных к различным случаям повреждения городского имущества.

Особое внимание уделяется внедрению современных технологий для борьбы с этим явлением. В столице развернута масштабная система видеонаблюдения, которая насчитывает более 200 тысяч камер, из которых 36 тысяч подключены к центру оперативного управления. Такие меры уже дали свои результаты: было раскрыто более 3 тысяч преступлений и выявлено 27 тысяч административных правонарушений.

С начала 2025 года суд уже принял решение по 50 случаям, связанным с умышленным повреждением чужого имущества, загрязнением общественных мест и повреждением зданий. Один из ярких примеров произошел 31 марта, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку с фонарным столбом на улице Мамбетова. В результате его действий было причинено значительное повреждение городскому имуществу. По решению суда ему назначено наказание в виде 30 суток административного ареста.

Полиция напоминает, что умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это не является уголовным преступлением, влечет за собой штраф до 60 МРП или арест на срок до 30 суток. Важно помнить, что такие действия не остаются безнаказанными и каждый нарушитель будет привлечен к ответственности.

Ранее мы сообщали, что пострадавший в драке в районном акимате ЗКО 10 дней находится в реанимации.